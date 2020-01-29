Зимой краснодарцы предпочитают классику и фентези

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:04:04+03:00

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Результаты исследования показали, что на этот период приходится пик читательской активности книголюбов. Так, один пользователь в среднем скачивает зимой на четверть больше книг, чем летом. Статистику не испортили даже долгие новогодние каникулы. Более того, краснодарцы не выпускали из рук книги даже в новогоднюю ночь. По данным исследования свыше 60% пользователей предпочли книги традиционным новогодним телешоу. Стоит отметить, что во время зимних каникул число прочитанных книг возросло на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Кроме того, оказалось, что в зависимости от времени года меняются и предпочтения кубанских читателей. Так, жители Краснодара с наступлением тепла погружаются в любовные романы, а зимой их тянет на чтение русской и советской классики, а также к фэнтези. Самой популярной книгой этой зимы у краснодарцев стал сборник Анджея Сапковского «Ведьмак», который скачали две тысячи раз. Также Краснодар стал одним из редких российских городов, где в число наиболее скачиваемых книг «МТС Библиотеки» вошли произведения братьев Стругацких, а «Кавказский пленник» А.С. Пушкина стал самым популярным произведением у любителей русской классики.

ИСТОЧНИК KP.RU