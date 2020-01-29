Январь закончится дождем: На Кубань идут осадки и ветер

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:31:04+03:00

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Краснодарский гидрометцентр сообщил о понижении температуры в ближайшие дни. Кроме того, воздушные массы принесут в регион ветер и дожди.

- 30 января в Краснодаре временами пройдет дождь, а порывы ветра могут достигать 11-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 6-8.

По краю дожди пройдут в большинстве районов, а в предгорных и горных – с мокрым снегом. Западный ветер может усилиться до 17 метров в секунду.

На Черноморском побережье также местами пройдет дождь, днем воздух прогреется до 12 градусов, порывы ветра в Туапсинском районе до 20-23 м/с.

Осадки продолжатся по краю 31 января и 1 февраля, местами сильные. В эти дни ночью в предгорных и горных районах возможны заморозки, днем до 7 градусов выше ноля, а кое-где по краю и до 9, на Черноморском побережье до 11. При этом порывы ветра местами до 15-20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU