Участниками инвестфорума в Сочи станут не менее восьми тысяч гостей

29 Янв. 2020 2020-01-29T18:04:08+03:00

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Участниками Российского инвестиционного форума, который пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля станут не менее восьми тысяч гостей. География этого экономического события столь обширна, что делает его заметным не только в нашей стране, но и на международной арене.

– РИФ – это российский инвестфорум, но такая география участников говорит о том, что он интересен инвесторам далеко за пределами России. В прошлом году Сочи собрал 8 тысяч гостей – это на 30 процентов больше, чем в 2018 году, в этот раз мы ждем не меньшее число участников. Люди видят, что бизнес-встречи в таком формате реально приносят пользу, – сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Главными темами Российского инвестиционного форума в Сочи станут инвестиции в регионы, цифровая трансформация экономики и человеческий капитал.

В рамках деловой программы форума пройдут дискуссии о повышении эффективности промышленных кластеров, развитии Дальнего Востока и Северного Кавказа, экономике городов и реализации программы доступного жилья, инвестициям в инфраструктуру, развитию туристического потенциала субъектов РФ и акселерации малого бизнеса.

Кроме того, речь пойдет кибербезопасности, новых технологиях, о женском и социальном предпринимательстве, а также демографических диспропорциях между крупными городами и регионами.

ИСТОЧНИК KP.RU