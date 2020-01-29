Два игрока «Локомотива-Кубани» станут участниками Матча всех звезд Единой лиги
Единая лига ВТБ объявила результаты голосования за участников Матча всех звезд, который пройдет в Москве 16 февраля. Краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» на главном баскетбольном шоу года представят Дмитрий Кулагин и Миндаугас Кузьминскас.
- Отметим, что Лига ВТБ совсем скоро назовет обладателей wild-card, так что вполне возможно, что «красно-зеленых» на МВЗ будет больше, - сообщают в пресс-службе «Локо».
В окончательный состав на битву между Звездами России и Звездами Мира войдут 12 игроков. Кроме того, в Матче всех звезд примут участие Максим Григорьев, Дмитрий Хвостов, Никита Курбанов, Денис Захаров в разные годы выступавшие за «Локомотив-Кубань».
ИСТОЧНИК KP.RU
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