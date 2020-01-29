2020-01-29T19:29:58+03:00
Спорт

Два игрока «Локомотива-Кубани» станут участниками Матча всех звезд Единой лиги

Баскетбольная битва Звезд России и Звезд Мира пройдет в Москве
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Дмитрий Кулагин Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Дмитрий Кулагин Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
Изменить размер текста:

Единая лига ВТБ объявила результаты голосования за участников Матча всех звезд, который пройдет в Москве 16 февраля. Краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» на главном баскетбольном шоу года представят Дмитрий Кулагин и Миндаугас Кузьминскас.

- Отметим, что Лига ВТБ совсем скоро назовет обладателей wild-card, так что вполне возможно, что «красно-зеленых» на МВЗ будет больше, - сообщают в пресс-службе «Локо».

В окончательный состав на битву между Звездами России и Звездами Мира войдут 12 игроков. Кроме того, в Матче всех звезд примут участие Максим Григорьев, Дмитрий Хвостов, Никита Курбанов, Денис Захаров в разные годы выступавшие за «Локомотив-Кубань».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ПБК "Локомотив-Кубань"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два игрока «Локомотива-Кубани» станут участниками Матча всех звезд Единой лиги
Участниками инвестфорума в Сочи станут не менее восьми тысяч гостей
Сотни квадратных метров сухого камыша вспыхнули в Адыгее
Январь закончится дождем: На Кубань идут осадки и ветер
В Краснодаре задержали подозреваемых в поджоге автобусов
Зимой краснодарцы предпочитают классику и фентези
1 февраля в Новороссийске стартует марш-бросок ВДВ
В Сочи на школьный автобус упало дерево
Пожар в краснодарской школе: возбуждено уголовное дело о поджоге
Стоимость аренды земли в Краснодаре для крупных инвесторов снижена в 25 раз
В Ушаковке отметили двухсотлетие открытия Антарктиды
На Кубани Герои России, Советского Союза, их вдовы будут получать 30 тысяч рублей в месяц
Число пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» выросло в шесть раз
В Краснодаре в парке на Затоне сносят незаконное летнее кафе