Два игрока «Локомотива-Кубани» станут участниками Матча всех звезд Единой лиги

29 Янв. 2020 2020-01-29T19:29:58+03:00

Баскетбольная битва Звезд России и Звезд Мира пройдет в Москве

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Единая лига ВТБ объявила результаты голосования за участников Матча всех звезд, который пройдет в Москве 16 февраля. Краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» на главном баскетбольном шоу года представят Дмитрий Кулагин и Миндаугас Кузьминскас.

- Отметим, что Лига ВТБ совсем скоро назовет обладателей wild-card, так что вполне возможно, что «красно-зеленых» на МВЗ будет больше, - сообщают в пресс-службе «Локо».

В окончательный состав на битву между Звездами России и Звездами Мира войдут 12 игроков. Кроме того, в Матче всех звезд примут участие Максим Григорьев, Дмитрий Хвостов, Никита Курбанов, Денис Захаров в разные годы выступавшие за «Локомотив-Кубань».

ИСТОЧНИК KP.RU