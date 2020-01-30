2020-01-30T07:57:14+03:00
Происшествия

Жительница Туапсе пропала по дороге в Петербург, уехав на машине BlaBlaCar

Последний раз она выходила на связь с родителями 2 января
Александра ПОДУШКО
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Фото: ЮСУТ СК РФФото: ЮСУТ СК РФ
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Разыскивается 32-летняя Ксения Литвинов, которая зарегистрирована в Амурской области в Белогорске, но проживает в Туапсе.

По данным представленным поисково-спасательным отрядом «Дон», девушка в конце декабря прошлого года поехала к своим друзьям в Санкт-Петербург. Из Туапсе она отправилась на машине сервиса BlaBlaCar, но до места так добралась.

- 2 января она позвонила родителям и рассказала, что осталось ехать несколько часов до Краснодара. Больше на связь не выходила. Предположительно девушку высадили в Ростове-на-Дону, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮСУТ СК РФ по Краснодарскому краю.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Литвиновой Ксении Сергеевной, то сообщите об этом в Южное СУТ СК России по телефону: 89381693427, либо в поисково-спасательный отряд: 89515009613, 8 9086757192 (Сочи).

Особое внимание поисковики просят уделить сотрудникам придорожных кафе и заправок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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