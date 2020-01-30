2020-01-30T08:17:43+03:00
Спорт

В Краснодаре спортшкола будет носить имя олимпийского чемпиона по прыжкам на батуте

Изменения в название внесут до 1 июля
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре комплексная школа олимпийского резерва спортивного центра ЦСКА будет носить имя Почетного гражданина Краснодара, олимпийского чемпиона по прыжкам на батуте Александра Москаленко. Изменения в название школы внесут до 1 июля.

- Мой спортивный путь начался в составе сборной ЦСКА в 1987 году и связан с ней по сей день. Вдвойне приятно, что школа родного клуба названа моим именем в городе, который я считаю родным, - сказал Александр Москаленко.

- Александр Николаевич Москаленко - российский спортсмен, первый Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте в Сиднее-2000 году, серебряный призер Олимпиады в Афинах-2004 году, пятикратный абсолютный чемпион мира, обладатель 14 золотых медалей. Включен в Книгу рекордов Гиннеса. Заслуженный мастер спорта СССР. Герой Труда Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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