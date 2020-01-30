На Кубани из-за мокрой дороги перевернулась машина

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:42:59+03:00

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29 января в 21:39 на автодороге А-160 Краснодар - Бжедухабль - Рязанская - Белореченск произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай» превысил скорость, съехал с дороги, после чего машина опрокинулась, - сообщили на странице управления ГО и ЧС Белореченского района в Instagram.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 3 человека. Они были доставлены в ГБУЗ «Белореченская ЦРБ» МЗ КК.

Предварительная причина аварии - несоблюдение ПДД. Водитель не учел дорожные условия и превысил скорость.

Напомним, в Лазаревском районе дерево рухнуло на школьный автобус, который двигался по трассе Джубга – Сочи. Инцидент произошел днем 29 января. Дерево перекрыло проезжую часть, движение на некоторое время было приостановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU