2020-01-30T08:42:59+03:00
Происшествия

На Кубани из-за мокрой дороги перевернулась машина

Пострадали три человека
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: instagram.com/go_i_chs_belorechenskФото: instagram.com/go_i_chs_belorechensk
Изменить размер текста:

29 января в 21:39 на автодороге А-160 Краснодар - Бжедухабль - Рязанская - Белореченск произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай» превысил скорость, съехал с дороги, после чего машина опрокинулась, - сообщили на странице управления ГО и ЧС Белореченского района в Instagram.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 3 человека. Они были доставлены в ГБУЗ «Белореченская ЦРБ» МЗ КК.

Предварительная причина аварии - несоблюдение ПДД. Водитель не учел дорожные условия и превысил скорость.

Напомним, в Лазаревском районе дерево рухнуло на школьный автобус, который двигался по трассе Джубга – Сочи. Инцидент произошел днем 29 января. Дерево перекрыло проезжую часть, движение на некоторое время было приостановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новороссийске водитель, который проехал под световой аркой в сквере, публично извинился
На Кубани из-за мокрой дороги перевернулась машина
В Краснодаре спортшкола будет носить имя олимпийского чемпиона по прыжкам на батуте
Жительница Туапсе пропала по дороге в Петербург, уехав на машине BlaBlaCar
На Кубани пройдет краевое родительское собрание
Два игрока «Локомотива-Кубани» станут участниками Матча всех звезд Единой лиги
Участниками инвестфорума в Сочи станут не менее восьми тысяч гостей
Сотни квадратных метров сухого камыша вспыхнули в Адыгее
Январь закончится дождем: На Кубань идут осадки и ветер
В Краснодаре задержали подозреваемых в поджоге автобусов
Зимой краснодарцы предпочитают классику и фентези
1 февраля в Новороссийске стартует марш-бросок ВДВ
В Сочи на школьный автобус упало дерево
Пожар в краснодарской школе: возбуждено уголовное дело о поджоге
Стоимость аренды земли в Краснодаре для крупных инвесторов снижена в 25 раз
В Ушаковке отметили двухсотлетие открытия Антарктиды
На Кубани Герои России, Советского Союза, их вдовы будут получать 30 тысяч рублей в месяц
Число пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» выросло в шесть раз
В Краснодаре в парке на Затоне сносят незаконное летнее кафе