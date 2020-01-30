В Новороссийске водитель, который проехал под световой аркой в сквере, публично извинился

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:11:49+03:00

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28 января камеры видеонаблюдения зафиксировали водителя «Приоры», который заехал под световую арку на пешеходную зону сквера имени Черняховского в Новороссийске. После он со спутницей вышел из автомобиля и куда-то ушел, оставив машину стоять посреди зеленой зоны.

Сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД Управления МВД России по Новороссийску установили местонахождение автомобиля. За рулем находился 21-летний местный житель.

- Госавтоинспекторы привлекли его к административной ответственности за нарушение правил расположения авто, несоблюдение требований об обязательном страховании, а также за управление машиной при наличии неисправностей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

- Судя по тому насколько спокойно ведут себя, герои-правонарушители вполне можно сделать вывод, что ничего сверхъестественного в своем поведении, они не заметили, - прокомментировал глава города Игорь Дяченко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/757688" frameborder="0"></iframe> В Новороссийске водитель «Приоры» извинился за езду по парку.Видео: instagram.com/dyachenko_nvrsk

ИСТОЧНИК KP.RU