2020-01-30T09:11:49+03:00
Происшествия

В Новороссийске водитель, который проехал под световой аркой в сквере, публично извинился

В отношении парня составили 4 административных протокола [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация НовороссийскаФото: администрация Новороссийска
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28 января камеры видеонаблюдения зафиксировали водителя «Приоры», который заехал под световую арку на пешеходную зону сквера имени Черняховского в Новороссийске. После он со спутницей вышел из автомобиля и куда-то ушел, оставив машину стоять посреди зеленой зоны.

Сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД Управления МВД России по Новороссийску установили местонахождение автомобиля. За рулем находился 21-летний местный житель.

- Госавтоинспекторы привлекли его к административной ответственности за нарушение правил расположения авто, несоблюдение требований об обязательном страховании, а также за управление машиной при наличии неисправностей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

- Судя по тому насколько спокойно ведут себя, герои-правонарушители вполне можно сделать вывод, что ничего сверхъестественного в своем поведении, они не заметили, - прокомментировал глава города Игорь Дяченко.

В Новороссийске водитель «Приоры» извинился за езду по парку.Видео: instagram.com/dyachenko_nvrsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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