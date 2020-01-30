2020-01-30T09:42:33+03:00
Происшествия

В Адыгейске из-за ОРВИ на карантин закрыли три школы и два детсада

Он продлится с 30 января по 5 февраля
Александра ПОДУШКО
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В Адыгейске из-за ОРВИ на карантин закрыли три школы и два детсадаВ Адыгейске из-за ОРВИ на карантин закрыли три школы и два детсадаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Адыгейске из-за роста заболеваемости ОРЗ, ОРВИ и гриппа три школы, а также два детских сада закрыли на карантин. Он продлится с 30 января по 5 февраля. Об этом сообщил глава города Махмуд Тлехас на своей странице в соцсетях.

Мэр города в своем сообщении попросил родителей проследить за тем, чтобы дети в это время как можно меньше бывали в местах массового скопления людей и строго соблюдали необходимый санитарно-гигиенический режим.

Руководителям школ и детских садов Махмуд Тлехас поручил провести тщательную дезинфекцию в учреждениях на весь период эпидемического неблагополучия.

Напомним, студентка четвертого курса одного из адыгейских вузов в минувшее воскресенье прилетела из Китая. Она почувствовала недомогание, к тому же резко начался кашель и насморк. Она обратилась в поликлинику. Медики вызвали скорую, студентку тут же увезли в больницу. По данным пресс-службы адыгейского минздрава, результаты анализов наличие короновируса у нее не подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Адыгейске из-за ОРВИ на карантин закрыли три школы и два детсада