В Адыгейске из-за ОРВИ на карантин закрыли три школы и два детсада
В Адыгейске из-за роста заболеваемости ОРЗ, ОРВИ и гриппа три школы, а также два детских сада закрыли на карантин. Он продлится с 30 января по 5 февраля. Об этом сообщил глава города Махмуд Тлехас на своей странице в соцсетях.
Мэр города в своем сообщении попросил родителей проследить за тем, чтобы дети в это время как можно меньше бывали в местах массового скопления людей и строго соблюдали необходимый санитарно-гигиенический режим.
Руководителям школ и детских садов Махмуд Тлехас поручил провести тщательную дезинфекцию в учреждениях на весь период эпидемического неблагополучия.
Напомним, студентка четвертого курса одного из адыгейских вузов в минувшее воскресенье прилетела из Китая. Она почувствовала недомогание, к тому же резко начался кашель и насморк. Она обратилась в поликлинику. Медики вызвали скорую, студентку тут же увезли в больницу. По данным пресс-службы адыгейского минздрава, результаты анализов наличие короновируса у нее не подтвердили.
ИСТОЧНИК KP.RU