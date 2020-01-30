2020-01-30T10:09:10+03:00
Происшествия

В Белоглинском районе местный житель зарезал соседа из-за долга

А потом пошел спать
Александра ПОДУШКО
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В Белоглинском районе местный житель зарезал соседа из-за долгаВ Белоглинском районе местный житель зарезал соседа из-за долгаФото: Архив "КП"
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В Белоглинском районе 58-летний мужчина обвиняется в причинении телесных повреждений 54-летнему соседу, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, вечером 27 января мужчины выпивали дома у одного из них на улице 40 Лет Октября в станице Успенской. Со слов обвиняемого, они поссорились, гость стал предъявлять ему претензии из-за долга. В ходе конфликта мужчина ударил ножом потерпевшего в живот, после чего тот ушел, а фигурант лег спать.

- На следующий день, когда обвиняемый вышел из дома, то обнаружил тело своего знакомого без признаков жизни. Он сам вызвал полицию и медиков. Сейчас мужчина задержан, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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