2020-01-30T10:26:21+03:00
Здоровье

В Краснодаре врачи провели сложную эндоскопическую операцию пациенту с камнями в печеночных протоках

Также у него выявили механическую желтуху
Александра ПОДУШКО
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Фото: минздрав краяФото: минздрав края
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В Краснодаре в ККБ №2 поступил пациент в тяжелом состоянии. Ему поставили диагноз - холедохолитиаз (камни в печеночных протоках) и выраженная механическая желтуха.

Выполнить малоинвазивную операцию в таком случае считалось невозможным. Особенностью процедуры было то, что большой сосок двенадцатиперстной кишки располагался на дне гигантского дивертикула. Это вызывает большие трудности для выполнения эндоскопического вмешательства.

- Специалисты ККБ №2 приняли решение операцию провести. Благодаря профессионализму докторов она была успешно выполнена, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Напомним, на базе Варениковской больницы появилось отделение паллиативной помощи. На специализированное оборудование было выделено 2,1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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