2020-01-30T10:48:55+03:00
Общество

В Краснодаре откроют большой завод по производству профиля для пластиковых окон

Благодаря этому появится более 250 новых рабочих мест
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Предприятие строят в промышленной зоне по улице Ростовское Шоссе в Краснодаре. Соглашение заключили на РИФе в Сочи в 2018 году. Производство запустят через несколько месяцев. Оно появится на базе основного цеха, который работает в краевом центре с 1997 года.

- Основной корпус нового завода практически готов. Здесь уже смонтировали 7 линий по выпуску профиля для пластиковых окон и дверей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас в одном цеху выпускают 20–25 тонн изделий в сутки. Уже в конце лета, когда в новом помещении завод заработает на полную мощность и запустят все 35 производственных линий, он будет выпускать порядка 150 тонн продукции в сутки. Также появится более 250 новых рабочих мест.

Сейчас в краевой столице действует 118 крупных и средних промышленных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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