В Краснодарском крае отметят 99-летие народного артиста СССР Григория Пономаренко

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:19:26+03:00

На площади филармонии 2 февраля в 15:00 состоится митинг

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На Кубани отметят 99-летие народного артиста СССР Григория Пономаренко. В честь этой даты, традиционно, на площади филармонии 2 февраля в 15:00 состоится митинг памяти.

- В мероприятии примут участие представители министерства культуры края, художественный руководитель-генеральный директор Краснодарской филармонии Вера Пономаренко, творческие коллективы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

2020 год будет наполнен масштабными праздничными событиями, посвященными грядущему 100-летию народного артиста СССР. Цикл юбилейных мероприятий откроется 2 февраля в 16:00 большим концертом «Я с песнями вам сердце подарил». Выступят творческие коллективы и солисты филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU