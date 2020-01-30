В Краснодарском крае отметят 99-летие народного артиста СССР Григория Пономаренко
На Кубани отметят 99-летие народного артиста СССР Григория Пономаренко. В честь этой даты, традиционно, на площади филармонии 2 февраля в 15:00 состоится митинг памяти.
- В мероприятии примут участие представители министерства культуры края, художественный руководитель-генеральный директор Краснодарской филармонии Вера Пономаренко, творческие коллективы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
2020 год будет наполнен масштабными праздничными событиями, посвященными грядущему 100-летию народного артиста СССР. Цикл юбилейных мероприятий откроется 2 февраля в 16:00 большим концертом «Я с песнями вам сердце подарил». Выступят творческие коллективы и солисты филармонии.
ИСТОЧНИК KP.RU