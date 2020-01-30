2020-01-30T11:37:16+03:00
Происшествия

На Кубани сотрудники Росгвардии остановили водителя мопеда, который ехал по тротуару

По внешним признакам мужчина был пьян
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краюФото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

В станице Тбилисской около 09:00 экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования на улице Октябрьской. Сотрудники заметили мужчину, который ехал на мопеде по тротуару.

- Неизвестный при виде патрульного автомобиля попытался скрыться, но его задержали. Как выяснилось позже, у мужчины не было прав, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Для дальнейшего разбирательства местного жителя передали сотрудникам дорожно-патрульной службы. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Напомним, в Новороссийске водитель, который проехал под световой аркой в сквере, публично извинился. В отношении парня составили 4 административных протокола.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тихорецком районе женщина угрожала продавщице магазина шприцом с иглой
В Сочи на время проведения инвестфорума ограничат движение большегрузов
12 ветеранов ВОВ стали Почетными гражданами Краснодара
В Анапе водитель легковушки сбил 78-летнюю женщину во дворе многоэтажки
В Сочи у пассажирок поезда Сухум-Москва изъяли более 500 блоков контрабандных сигарет
Военно-патриотическая акция «Бескозырка» пройдет в Новороссийске
На Кубани сотрудники Росгвардии остановили водителя мопеда, который ехал по тротуару
В Краснодарском крае отметят 99-летие народного артиста СССР Григория Пономаренко
В Краснодаре травматологи спасли мужчине кисть руки, которую отрезало болгаркой
В Краснодаре откроют большой завод по производству профиля для пластиковых окон
В Краснодаре врачи провели сложную эндоскопическую операцию пациенту с камнями в печеночных протоках
В Белоглинском районе местный житель зарезал соседа из-за долга
В Адыгейске из-за ОРВИ на карантин закрыли три школы и два детсада