На Кубани сотрудники Росгвардии остановили водителя мопеда, который ехал по тротуару

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:37:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В станице Тбилисской около 09:00 экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования на улице Октябрьской. Сотрудники заметили мужчину, который ехал на мопеде по тротуару.

- Неизвестный при виде патрульного автомобиля попытался скрыться, но его задержали. Как выяснилось позже, у мужчины не было прав, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Для дальнейшего разбирательства местного жителя передали сотрудникам дорожно-патрульной службы. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Напомним, в Новороссийске водитель, который проехал под световой аркой в сквере, публично извинился. В отношении парня составили 4 административных протокола.

ИСТОЧНИК KP.RU