Военно-патриотическая акция «Бескозырка» пройдет в Новороссийске

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:53:32+03:00

Она состоится в городе-герое 52 раз

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3 февраля жители Краснодарского края примут участие в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине высадки героического десанта советских моряков-черноморцев в Цемесской бухте. Всенародная акция «Бескозырка» пройдет в Новороссийске в 52-й раз.

- В 17:00 на площади Героев пройдет торжественный ритуал зажжения факелов от Вечного огня. Делегации со всей Кубани возложат цветы, будет объявлена минута молчания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Построение колонн начнется у памятника «Передний край линии обороны Малой земли». Там же пройдет литературно-музыкальная программа «Тропами войны».

Памятное шествие «Бескозырка» до мемориального комплекса «Малая земля» начнется в 18:30. Здесь произойдет историческая реконструкция событий 1943 года с участием военнослужащих и актеров новороссийского драматического театра имени Амербекяна.

ИСТОЧНИК KP.RU