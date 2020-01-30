В Сочи у пассажирок поезда Сухум-Москва изъяли более 500 блоков контрабандных сигарет

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:13:08+03:00

Они прятали их под матрасами верхних и нижних полок вагона

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28 января на таможенный пост Адлер прибыл пассажирский поезд Сухум - Москва. В ходе проведения пограничного контроля у сотрудников вызвали подозрение три девушки, перемещающие объемный багаж. Они заявили, что у них нет товаров запрещенных к ввозу на таможенную территорию.

- Через некоторое время в ходе досмотра у девушек на верхних и нижних полках вагона под матрасами и подушками таможенники обнаружили 142 блока сигарет. Позже запрещенную продукцию нашли в двух сумках, чемодане и в холщовом мешке. Всего у пассажирок было обнаружено 546 блоков сигарет, - сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

Жительницы Абхазии рассказали, что приобрели продукцию на рынке в городе Сухум. Одна из нарушительниц совершает аналогичное правонарушение уже в четвертый раз.

Табачная продукция была изъята, образцы направлены на товароведческую экспертизу. В отношении гражданок возбудили 6 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 и по ст.16.3 КоАП России.

ИСТОЧНИК KP.RU