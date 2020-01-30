В Анапе водитель легковушки сбил 78-летнюю женщину во дворе многоэтажки

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:23:17+03:00

После он скрылся с места аварии

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29 января около 18:00 на улице Объездной в Анапе произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 25-летний молодой человек за рулем автомобиля марки «ВАЗ 21123» во дворе многоэтажного жилого дома при движении задним ходом сбил женщину, после чего покинул место происшествия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Сотрудниками Госавтоинспекции был установлен автомобиль и скрывшийся водитель. Выяснилось, что у парня не было прав.

В результате происшествия 78-летняя женщина с травмами была госпитализирована в городскую больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Кубани из-за мокрой дороги перевернулась машина. Пострадали три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU