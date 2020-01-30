12 ветеранов ВОВ стали Почетными гражданами Краснодара

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:38:55+03:00

Также их наградили городской медалью «За заслуги»

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В год 75-летия Великой Победы, к 77 годовщине освобождения Краснодара от фашистских захватчиков 12 ветеранам ВОВ присвоили высшие городские звания. Также их наградили городской медалью «За заслуги».

Всех ветеранов представил председатель комитета по вопросам местного самоуправления городской Думы Зорик Садоян. Каждую кандидатуру ветеранов депутаты поддержали единогласно.

Звание «Почетный гражданин города Краснодара» присвоено: Гостевой Марии Кирилловне, Ивановой Антонине Николаевне, Кокорину Юрию Ивановичу, Кономополо Николаю Александровичу, Кузьменко Василию Павловичу, Куприенко Клавдии Николаевне, Кутановой Анне Константиновне, Людвиг Елизавете Ильиничне. Рыбкиной Ольге Трофимовне, Скрипниковой Надежде Григорьевне, Чугаеву Александру Петровичу, Журавлеву Павлу Фирсовичу.

Также за выдающийся вклад в развитие краевой столице звания Почетных граждан Краснодара получили: генерал-лейтенант в отставке Константин Пуликовский, руководитель следственного управления СК по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко, заслуженный юрист Кубани Николай Бузько.

- Торжественная церемония награждения пройдет накануне дня освобождения Краснодара от фашистских захватчиков, - сообщили в пресс-службе Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU