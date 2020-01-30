30 Янв. 2020 2020-01-30T13:06:20+03:00

В Сочи на время проведения инвестфорума ограничат движение большегрузов

Также будут приостановлены ремонтные и дорожные работы

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С 12 по 14 февраля в Сочи пройдет Российский инвестиционный форум. На протяжении трех дней с 07:00 до 22:00 в Имеретинской низменности будет ограничено движение грузового транспорта.

- Также на время проведения форума во всех районах Сочи приостановят ремонтные и дорожные работы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

РИФ примет порядка восьми тысяч участников. В 2020 году ключевыми темами дискуссии в рамках программы станут экспорт услуг в промышленной, сельскохозяйственной, потребительской и туристической сферах.

Напомним, 3 февраля жители Краснодарского края примут участие в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине высадки героического десанта советских моряков-черноморцев в Цемесской бухте. Всенародная акция «Бескозырка» пройдет в Новороссийске в 52-й раз.

ИСТОЧНИК KP.RU