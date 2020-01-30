В Тихорецком районе женщина угрожала продавщице магазина шприцом с иглой

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:16:19+03:00

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В дежурную часть Тихорецкого района поступило заявление от продавщицы одного из сетевых продуктовых. Женщина рассказала, что покупательница напала на нее со шприцем с иглой, ударила и украла колбасу на 600 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили потерпевшую. Они установили, что в магазин вошла покупательница и попросила взвесить колбасу. Когда продавец озвучила сумму покупки, злоумышленница достала из кармана куртки шприц с иглой и напала на потерпевшую. Она ударила ее и похитила пакет с продуктами.

- 46-летнюю местную жительницу правоохранители задержали по горячим следам. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ей грозит до шести лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU