2020-01-30T13:16:19+03:00
Происшествия

В Тихорецком районе женщина угрожала продавщице магазина шприцом с иглой

Она украла колбасу на 600 рублей
Александра ПОДУШКО
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В Тихорецком районе женщина угрожала продавщице магазина шприцом с иглойВ Тихорецком районе женщина угрожала продавщице магазина шприцом с иглойФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Тихорецкого района поступило заявление от продавщицы одного из сетевых продуктовых. Женщина рассказала, что покупательница напала на нее со шприцем с иглой, ударила и украла колбасу на 600 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили потерпевшую. Они установили, что в магазин вошла покупательница и попросила взвесить колбасу. Когда продавец озвучила сумму покупки, злоумышленница достала из кармана куртки шприц с иглой и напала на потерпевшую. Она ударила ее и похитила пакет с продуктами.

- 46-летнюю местную жительницу правоохранители задержали по горячим следам. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ей грозит до шести лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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