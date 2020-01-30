30 Янв. 2020 2020-01-30T13:24:01+03:00

В экспозиции представлены живописные и графические произведения из фондов музея

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Выставка «Сердце солдатской матери» открылась в Краснодаре в краевом художественном музее имени Коваленко. Экспозиция открывает цикл выставочных проектов, подготовленных в рамках Года памяти и славы.

- На выставке представлены живописные и графические произведения из фондов музея, посвященные подвигу женщин, работавших и живших в тылу и на оккупированных территориях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Центральное полотно проекта - картина ленинградского художника Михаила Натаревича «Не забудем». На ней изображена фигура матери, узнавшей среди убитых фашистами своего сына.

Выставка будет работать с 29 января по 24 февраля по адресу: улица Красная, 15.

ИСТОЧНИК KP.RU