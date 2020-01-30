Выставка «Сердце солдатской матери» открылась в Краснодаре
Выставка «Сердце солдатской матери» открылась в Краснодаре в краевом художественном музее имени Коваленко. Экспозиция открывает цикл выставочных проектов, подготовленных в рамках Года памяти и славы.
- На выставке представлены живописные и графические произведения из фондов музея, посвященные подвигу женщин, работавших и живших в тылу и на оккупированных территориях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Центральное полотно проекта - картина ленинградского художника Михаила Натаревича «Не забудем». На ней изображена фигура матери, узнавшей среди убитых фашистами своего сына.
Выставка будет работать с 29 января по 24 февраля по адресу: улица Красная, 15.
ИСТОЧНИК KP.RU