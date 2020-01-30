В Краснодаре благоустроят бульвар «Приозерный»

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:40:08+03:00

Его протяженность около 1 километра

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Такое решение приняли депутаты на 92-м заседании городской Думы Краснодара. Бульвар «Приозерный» будет благоустроен к 1 июня, ко Дню защиты детей.

- Протяженность зеленной зоны составляет около 1 километра. Она проходит от улицы Симферопольской до Приозерной. Это параллельно бульвару «Симферопольскому», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На этой территории уберут сухостой, завезут грунт, высадят новые деревья и кустарники, заасфальтируют пешеходные дорожки, установят бордюры и лавочки.

Напомним, в год 75-летия Великой Победы, к 77 годовщине освобождения Краснодара от фашистских захватчиков 12 ветеранам ВОВ присвоили высшие городские звания. Также их наградили городской медалью «За заслуги».

ИСТОЧНИК KP.RU