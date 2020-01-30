2020-01-30T13:59:11+03:00
Общество

На Кубани реконструируют 110 километров сетей водоснабжения

На это из бюджета региона выделят почти 384 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В 2020 году в рамках краевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» построят и заменят 110 километров сетей водоснабжения в 19 муниципалитетах. На это из бюджета региона выделят почти 384 миллиона рублей

-Планируется восстановить работу 12 артезианских скважин в Красноармейском, Тихорецком, Северском, Приморско-Ахтарском, Мостовском и Тбилисском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кроме того, в Ейском, Северском, Темрюкском районе, а также в Горячем Ключе будет построено 13 километров сетей водоотведения. Финансирование составит 140 миллионов рублей.

Напомним, более 1 млрд рублей направят на обновление Троицкого, Таманского и Ейского групповых водопроводов. Средства выделены из краевого бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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