В Сочи прогнозируют сильный дождь и снег

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:05:20+03:00

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Жителей Сочи предупреждают о резком ухудшении погоды. На территории курорта пройдет сильный дождь со снегом.

- С вечера 30 января до конца суток 31 января на территории курорта ожидается ливень. В предгорных и горных районах осадки могут переходить в мокрый снег. Местами возможно усиление ветра до 17 м/с, - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.

Жителей и гостей города просят быть бдительными и принять меры предосторожности. Водителям не следует оставлять машины на обочинах, под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

В случае ЧС стоит звонить по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU