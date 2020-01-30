В Сочи прогнозируют сильный дождь и снег
Жителей Сочи предупреждают о резком ухудшении погоды. На территории курорта пройдет сильный дождь со снегом.
- С вечера 30 января до конца суток 31 января на территории курорта ожидается ливень. В предгорных и горных районах осадки могут переходить в мокрый снег. Местами возможно усиление ветра до 17 м/с, - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.
Жителей и гостей города просят быть бдительными и принять меры предосторожности. Водителям не следует оставлять машины на обочинах, под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.
В случае ЧС стоит звонить по номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
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