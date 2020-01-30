Хирург Лео Бокерия пройдет вместе с сочинцами 10 тысяч шагов

30 Янв. 2020 2020-01-30T19:53:01+03:00

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У жителей и гостей Сочи есть уникальный шанс присоединиться к акции «10 000 шагов к жизни», которую возглавит сердечно-сосудистый хирург, академик Лео Бокерия. Она состоится 12 февраля в 14:30 в Олимпийском парке.

Перед началом акции всем участникам измерят пульс и давление, а также проведут инструктаж в специальных мобильных диагностических комплексах.

- Давно доказано, что систематическая физическая нагрузка, даже небольшая, значительно снижает риск хронических заболеваний. Ходить нужно плавно, чтобы человек мог одновременно говорить и дышать. Так в его организм будет поступать больше кислорода, - отметил президент «Лиги здоровья нации» Лео Бокерия.

Врач считает, что подобные оздоровительные прогулки должны стать привычкой как для молодежи, так и для людей старшего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU