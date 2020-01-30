Чешская «Млада-Болеслав» выкупила у «Краснодара» трансфер Алексея Татаева

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:20:55+03:00

Это уже второй воспитанник академии «черно-зеленых», покинувший родной клуб

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Футбольный клуб «Млада-Болеслав» выкупил трансфер 21-летнего защитника Алексея Татаева. Спортсмен окончил академию «Краснодара» и в январе переехал в Европу, выступая в Чехии на правах аренды.

- По окончании срока аренды клуб выкупил его трансфер. В составе «Млады-Болеслав» за два неполных сезона Татаев уже провел 22 матча и забил один гол, - сообщают в пресс-службе ФК «Краснодар».

Это уже второй футболист из академии «черно-зеленых», перешедший в «Младу-Болеслав». До недавнего времени за этот клуб выступал нападающий Николай Комличенко и становился лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. С весны 2020 года он будет выступать в составе московского «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU