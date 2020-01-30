С начала года на Кубани родилось 63 двойни

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:26:24+03:00

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В министерстве здравоохранения Краснодарского края рассказали о том, что с начала 2020 года в регионе появились на свет 4634 ребенка. Большинство из них мальчики – 2342 малыша, девочек же 2292. Среди них 63 двойни.

- Больше всего детей родилось у женщин в возрасте от 21 года до 30 лет, которые уже имеют одного или двух детей, - отмечается в сообщении минздрава.

Из них четвертого и последующего ребенка родили только 318 женщин, а впервые мамами стали 772 жительницы края.

ИСТОЧНИК KP.RU