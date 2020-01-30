С начала года на Кубани родилось 63 двойни
Всего же появилось на свет 4634 младенца
Фото пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края
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В министерстве здравоохранения Краснодарского края рассказали о том, что с начала 2020 года в регионе появились на свет 4634 ребенка. Большинство из них мальчики – 2342 малыша, девочек же 2292. Среди них 63 двойни.
- Больше всего детей родилось у женщин в возрасте от 21 года до 30 лет, которые уже имеют одного или двух детей, - отмечается в сообщении минздрава.
Из них четвертого и последующего ребенка родили только 318 женщин, а впервые мамами стали 772 жительницы края.
ИСТОЧНИК KP.RU