10 суток за пьяные выходки: В Сочи с борта самолета сняли буйного пассажира

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:28:30+03:00

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В Сочи с борта самолета, следовавшего из Москвы, сняли буйного пассажира. Мужчина себя неподобающим образом вел в пути. Он расхаживал по салону, ругался матом и скандалил с окружающими.

Попытки экипажа усмирить пассажира успехом не увенчались. После приземления командир судна попросил помощи наряда полиции.

- Полицейские установили, что один из пассажиров во время полета ходил по салону, выражался нецензурной бранью и скандалил с окружающими, отказывался выполнять законные требования командира воздушного судна, создавая угрозу безопасности полета, - рассказали в пресс-службе МВД России.

Мужчину задержали и пригласили пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался. В итоге Адлерский районный суд приговорил дебошира к 10 суткам административного ареста за употребление наркотических средств и за нарушение правил поведения на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU