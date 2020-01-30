Пенсионер с «коктейлем Молотова» напал на продуктовый магазин в Абинском районе
В Абинском районе неизвестный мужчина ворвался в продуктовый магазин и потребовал отдать все деньги, угрожая бутылкой с зажигательной смесью. Продавец отказался, тогда мужчина поджег прилавок и попытался скрыться. За злоумышленником погнался один из посетителей магазина и пытался его удержать, но нападавший ножом несколько раз ранил его.
- Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции задержали 67-летнего местного жителя недалеко от места происшествия, - сообщают в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Пенсионер напал на магазин в Абинске.
В полиции возбудили уголовное дело о разбое, злоумышленник заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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