В Новороссийске загорелась верхняя палуба на пришвартованном катере

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:42:30+03:00

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В Новороссийске произошел пожар на пришвартованном в порту судне. Об инциденте сообщили очевидцы около 16 часов. На место вызывали спасателей.

- Первое пожарное подразделение прибыло к месту в 15:53. Было установлено, что произошло возгорание на верхней палубе катера, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел на лоцманском катере, стоящем на ремонте. Площадь, охваченная огнем, достигла 60 квадратных метров. С пламенем боролись 8 единиц техники и 28 человек личного состава. В 16:40 пожар полностью потушили. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU