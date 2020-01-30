В Краснодаре четырем школам присвоили имена Героев Советского Союза и писателей

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:12:13+03:00

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Школы Краснодара продолжают получать имена в честь выдающихся жителей России. С 30 января школа номер 102 названа в честь Героя Советского Союза Георгия Бочарникова, который во время штурма Берлина принял на себя командование батареей после тяжелого ранения командира несмотря на то, что сам был ранен в голову. Он произвел выстрел по парадным дверям рейхсканцелярии

А 99-я школа теперь носит имя дважды Героя Советского Союза, легендарного советского морского летчика-аса Бориса Сафонова.

90-й лицей будет носить имя Михаила Лермонтова, а 11-я школа названа в честь писателя Почетного гражданина Краснодара Юрия Абдашева.

- Когда школа носит имя знаменитой личности, это дает положительный эффект в патриотическом воспитании и помогает сохранить память об известных людях, - сказал председатель комитета по вопросам местного самоуправления городской Думы Зорик Садоян.

ИСТОЧНИК KP.RU