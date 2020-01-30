Инвестфорум в Сочи может быть отменен из-за коронавируса

30 Янв. 2020 2020-01-30T19:28:22+03:00

Однако это пока все предположения

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Инвестиционный форум в Сочи, намеченный на 12–14 февраля, может быть отменен из-за опасности распространения китайского коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на анонимный источник.

- О том, чтобы форум перенести на неопределенный срок, мы пока ничего особо не знаем, - сообщил источник в администрации Краснодарского края. – Ждем официального подтверждения, пока это только предположения.

Представители мэрии Сочи пока не обладают какой-либо конкретной информацией на этот счет. На Российский инвестиционный форум в Сочи обычно приезжают бизнесмены из различных стран - США, Франция, Бельгия, Германия, Италия и др.

А так как сейчас в некоторых городах Европы также зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, вполне возможно, что организаторы мероприятия в целях безопасности на время перенесут форум.

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ИСТОЧНИК KP.RU