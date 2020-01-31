31 Янв. 2020 2020-01-31T08:52:19+03:00

В Краснодаре еще один долгострой ввели в эксплуатацию Фото: Архив "КП"

Дольщики с 2016 года ждали ключи от 255 квартир

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В Краснодаре ввели в эксплуатацию еще один долгострой. Были восстановлены права участников долевого строительства ЖК «Речной бриз» Литер 1, состоящего из 255 квартир.

- С 2016 года сроки завершения строительства данного комплекса неоднократно переносились, в том числе из-за отсутствия подключения объекта к сетям теплоснабжения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Вопросы, связанные с окончанием возведения дома, рассматривались на рабочих группах органов прокуратуры края с участием всех заинтересованных органов. Это способствовало устранению проблем, препятствовавших вводу объекта в эксплуатацию.

Защита прав участников строительства, а также деятельность органов государственной власти и местного самоуправления находятся на постоянном контроле в прокуратуры края.

ИСТОЧНИК KP.RU