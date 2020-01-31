2020-01-31T08:52:19+03:00
Общество

В Краснодаре еще один долгострой ввели в эксплуатацию

Дольщики с 2016 года ждали ключи от 255 квартир
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре еще один долгострой ввели в эксплуатациюВ Краснодаре еще один долгострой ввели в эксплуатациюФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснодаре ввели в эксплуатацию еще один долгострой. Были восстановлены права участников долевого строительства ЖК «Речной бриз» Литер 1, состоящего из 255 квартир.

- С 2016 года сроки завершения строительства данного комплекса неоднократно переносились, в том числе из-за отсутствия подключения объекта к сетям теплоснабжения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Вопросы, связанные с окончанием возведения дома, рассматривались на рабочих группах органов прокуратуры края с участием всех заинтересованных органов. Это способствовало устранению проблем, препятствовавших вводу объекта в эксплуатацию.

Защита прав участников строительства, а также деятельность органов государственной власти и местного самоуправления находятся на постоянном контроле в прокуратуры края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Славянске-на-Кубани директор организации задолжал зарплату 14 сотрудникам
На Кубани лоб в лоб столкнулись два авто
В микрорайоне «Репино» Краснодара после ремонта и лицензирования заработал детсад
Каждый пятый розничный кредит в России выдан ВТБ
У пассажирки рейса Москва-Краснодар поднялось давление
В Новороссийске из четырех магазинов изъяли около 650 литров вино-водочной продукции
В Краснодаре задержали карманного вора
На Кубани задержали закладчика наркотиков
На борту танкера в Азовском море произошла поножовщина
В Краснодаре мужчина украл из автомобиля электроинструменты
На Кубани обеспеченность врачами в сельских территориях выше, чем в среднем по ЮФО
В Краснодаре еще один долгострой ввели в эксплуатацию
На Кубани ожидается сильное налипание мокрого снега
В Краснодаре сразу на двух перекрестках отключат светофоры
Хирург Лео Бокерия пройдет вместе с сочинцами 10 тысяч шагов
Инвестфорум в Сочи может быть отменен из-за коронавируса
В Краснодаре четырем школам присвоили имена Героев Советского Союза и писателей
В Новороссийске загорелась верхняя палуба на пришвартованном катере
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки
Пенсионер с «коктейлем Молотова» напал на продуктовый магазин в Абинском районе