2020-01-31T09:13:54+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина украл из автомобиля электроинструменты

Технику нашли в ближайших гаражах
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре мужчина украл из автомобиля электроинструментыВ Краснодаре мужчина украл из автомобиля электроинструментыФото: Архив "КП"
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В полицию Краснодара обратилась 36-летняя жительница улицы Тургенева. Она рассказала, что ночью сработала сигнализация, установленная на ее машине, после чего она вышла на парковку и обнаружила разбитое стекло боковой двери. Из салона кто-то украл перфоратор, электронный дальномер и электропилу.

На место была направлена следственно-оперативная группа. В это же время злоумышленник вернулся на место преступления, чтобы похитить из машины другое имущество. Он был задержан мужем владелицы авто, который удерживал его до прибытия полицейских. Украденное нашли в ближайших гаражах.

- Ранее судимый за самоуправство 38-летний местный житель признался в содеянном. С его слов, похищенное он якобы планировал использовать в быту, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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