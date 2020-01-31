2020-01-31T09:30:32+03:00
Происшествия

На борту танкера в Азовском море произошла поножовщина

Транспортная полиция Анапы выясняет обстоятельства инцидента [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скрин видеоФото: скрин видео
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На борту танкера, находившегося в Азовском море недалеко от порта «Кавказ». произошла поножовщина.

Старший помощник капитана судна напал на одного из членов команды. В руках у него был кухонный нож, которым он нанес не менее четырех ударов в область туловища потерпевшего.

- Врачи установили, что члену команды был причинен тяжкий вред здоровью. На его теле после потасовки остались колото-резанные ранения грудной клетки, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

В отношении 33-летнего мужчины, зарегистрированного в городе Астрахань, по признакам преступления, предусмотренного п «з» ч.2 ст.111 УК РФ. По постановлению Анапского районного суда он заключен под домашний арест до выяснения всех обстоятельств дела.

Поножовщина на танкере в Азовском море.Видео: Управления на транспорте МВД России по ЮФО

ИСТОЧНИК KP.RU

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