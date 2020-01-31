2020-01-31T10:14:28+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали карманного вора

У двух девушек он украл телефоны
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре задержали карманного вораВ Краснодаре задержали карманного вораФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Краснодара обратились местные жительницы. Они рассказали, что в трамвае у них украли телефоны. Причиненный ущерб составил 60 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения. Они выяснили, что один из пассажиров незаметно проник в карман и сумку потерпевших, после чего он покинул салон трамвая.

Вскоре ранее судимого за аналогичные карманные кражи 34-летнего местного жителя задержали на улице Гимназической. Его доставили в отдел полиции, где признался в содеянном. Телефоны он сбыл на одном из рынков, а деньги потратил на личные нужды.

- В отношении подозреваемого расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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