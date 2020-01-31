В микрорайоне «Репино» Краснодара после ремонта и лицензирования заработал детсад

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:02:07+03:00

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В микрорайоне «Репино» в Краснодаре открыли детский сад. Это филиал дошкольного учреждения № 193 «Планета будущего», в дальнейшем он станет самостоятельным. В садик уже выдали более 70 путевок, сейчас его посещают 20 детей.

Учреждение может принять до 250 ребят. Здание - двухэтажное, его площадь - 1,8 тысяч квадратных метров. Здесь есть две ясельные группы.

- Детсад построили 7 лет назад как частный. В июне 2019 года администрация приобрела его в муниципальную собственность, в здании сделали ремонт, закупили оборудование и инвентарь, оснастили необходимыми системами безопасности. В январе он получил лицензию на образовательную деятельность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU