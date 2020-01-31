В Славянске-на-Кубани директор организации задолжал зарплату 14 сотрудникам

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:31:53+03:00

Он не выплатил им более 2,9 миллионов рублей

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Славянским следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего директора ООО «Крона». Его подозревают в полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты 14 сотрудникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Мужчина руководит организацией, осуществляющей свою деятельность в сфере пассажирских перевозок. С января 2018 по декабрь 2019 года он не платил зарплату 14 водителям.

- В результате сотрудники не получили более 2,9 миллионов рублей. У подозреваемого имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но деньги он использовал на иные нужды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Данный факт был выявлен в ходе проверки прокуратурой. Назначена бухгалтерская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU