В Лазаревском районе Сочи сносят самострой
В Лазаревском районе Сочи должник сносит незаконно возведенное строение.
Трехэтажное здание площадью 608 квадратных метров и одноэтажное с подземным этажом строение построили без разрешительных документов. Позднее оно было признано незаконным, и в отдел судебных приставов поступил исполнительный документ.
- Владелец игнорировал требования судебных приставов о сносе объектов. Должник выплачивал неоднократные административные штрафы и исполнительский сбор, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Лишь когда судебный пристав обратился в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения суда, мужчина решил приступить к сносу. Уже идет уборка территории.
ИСТОЧНИК KP.RU