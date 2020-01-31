В Лазаревском районе Сочи сносят самострой

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:48:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лазаревском районе Сочи должник сносит незаконно возведенное строение.

Трехэтажное здание площадью 608 квадратных метров и одноэтажное с подземным этажом строение построили без разрешительных документов. Позднее оно было признано незаконным, и в отдел судебных приставов поступил исполнительный документ.

- Владелец игнорировал требования судебных приставов о сносе объектов. Должник выплачивал неоднократные административные штрафы и исполнительский сбор, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Лишь когда судебный пристав обратился в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения суда, мужчина решил приступить к сносу. Уже идет уборка территории.

ИСТОЧНИК KP.RU