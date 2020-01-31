2020-01-31T12:32:30+03:00
Общество

В Кореновском районе откроют ферму по выращиванию раков

Проект представят на РИФе в Сочи
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Кореновском районе откроют ферму по выращиванию раков. На реализацию проекта производственной мощностью до 1 миллиона продукции потребуется всего 1 год. Объем инвестиций составит 200 миллионов рублей. Его представят на РИФе в Сочи.

- Основной продукт фермы – австралийский красноклешневый рак. Его выращивание предполагается в условиях установки замкнутого цикла водоснабжения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как отметили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, раки как один из видов деликатесов сегодня очень востребованы на рынке. Представленный Кореновским районом проект будет уникальным в масштабах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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