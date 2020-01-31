2020-01-31T13:32:08+03:00
Общество

В Сочи местные жители продолжают получать посылки из Китая

Их количество также остается на прежнем уровне
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Сочи местные жители продолжают получать посылки из КитаяВ Сочи местные жители продолжают получать посылки из КитаяФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Несмотря на вспышку коронавируса, жители Сочи продолжают заказывать товары из китайских интернет-магазинов. Об этом «СочиСтрим» рассказали в почтовых отделениях.

По словам сотрудников, поток мелких пакетов, которые сочинцы заказывают из Китая, не уменьшается. Их количество также остается на прежнем уровне. Жители курорта спокойно получают посылки из КНР и даже вскрывают их прямо на месте. Ситуация с коронавирусом на это никак не повлияла.

Напомним, инвестиционный форум в Сочи, намеченный на 12–14 февраля, может быть отменен из-за опасности распространения китайского коронавируса. Представители мэрии Сочи пока не обладают какой-либо конкретной информацией на этот счет.

На Российский инвестиционный форум в Сочи обычно приезжают бизнесмены из различных стран. А так как сейчас в некоторых городах Европы также зафиксированы случаи заболевания, вполне возможно, что организаторы мероприятия перенесут форум.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани мать отравила семерых детей, перепутав средство от вшей с микстурой от кашля
В Геленджике из-за пожара в магазине эвакуировали 50 человек
Жительница Сочи выращивала куст конопли вместо цветка
В Черном море под Новороссийском обнаружили самолет времен войны
Сочи посетил член Совета по правам человека при президенте РФ
На Кубани полиция искала убийцу пенсионера, но экспертиза показала, что мужчина сам нанес себе смертельные травмы
Капитан ПБК «Локомотив-Кубань» Виталий Фридзон получил wild card на Матч всех звезд Единой лиги
Сматываем удочки: с 1 февраля запрещена рыбалка в трех лиманах Азовского моря
В Сочи местные жители продолжают получать посылки из Китая
В Краснодарском крае 1 февраля откроется запись детей в первые классы
В Новороссийске мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился
В Краснодаре водитель мопеда сбил девушку
На Кубани найден скелет пропавшего летом человека
В Кореновском районе откроют ферму по выращиванию раков
На Кубани четверо иностранных граждан порыбачили на 1,6 млн рублей
Кубанская предпринимательница заплатит 60 тысяч рублей за незаконное использование «Свинки Пеппы»
В Лазаревском районе Сочи сносят самострой