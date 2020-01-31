В Сочи местные жители продолжают получать посылки из Китая

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:32:08+03:00

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Несмотря на вспышку коронавируса, жители Сочи продолжают заказывать товары из китайских интернет-магазинов. Об этом «СочиСтрим» рассказали в почтовых отделениях.

По словам сотрудников, поток мелких пакетов, которые сочинцы заказывают из Китая, не уменьшается. Их количество также остается на прежнем уровне. Жители курорта спокойно получают посылки из КНР и даже вскрывают их прямо на месте. Ситуация с коронавирусом на это никак не повлияла.

Напомним, инвестиционный форум в Сочи, намеченный на 12–14 февраля, может быть отменен из-за опасности распространения китайского коронавируса. Представители мэрии Сочи пока не обладают какой-либо конкретной информацией на этот счет.

На Российский инвестиционный форум в Сочи обычно приезжают бизнесмены из различных стран. А так как сейчас в некоторых городах Европы также зафиксированы случаи заболевания, вполне возможно, что организаторы мероприятия перенесут форум.

ИСТОЧНИК KP.RU