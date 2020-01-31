2020-01-31T13:41:45+03:00
Общество

Сматываем удочки: с 1 февраля запрещена рыбалка в трех лиманах Азовского моря

Он будет действовать до 31 мая
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Нерестовой запрет действует до маяНерестовой запрет действует до мая
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На Кубани с 1 февраля вступает в силу запрет на рыбалку в трех лиманах Азовского моря - Ейском, Бейсугском и Ахтарском. А уже через месяц ограничения распространятся и на остальные лиманы.

- В соответствии с правилами рыболовства для Азово-Черноморского бассейна с 1 марта по 31 мая - в азовских лиманах Краснодарского края запрещено осуществлять любительский и спортивный лов рыбы, - сообщают в территориальном управлении Росрыболовства.

Кроме того, правила рыболовства ограничивают любительский и спортивный лов рыбы в акватории реки Кубани.

Добыча рыбы запрещена в пределах охранных зон гидротехнических сооружений и мостов, а с 15 ноября по 31 марта — на зимовальных ямах. Кроме того, удить нельзя перед устьями рек на расстоянии менее 500 метров в обе стороны от устьев.

Кроме того, с 1 февраля по 30 апреля запрещено использовать маломерные суда в Бейсугском лимане и реке Протоке и на Кубани, на Челбасской, Сладковской, Жестерской группе лиманов, Бугазском и Витязевском лиманах, азовских лиманах в Приморско-Ахтарском районах, в водохранилищах Краснодарском, Варнавинском и Крюковском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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