Сочи посетил член Совета по правам человека при президенте РФ

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:48:25+03:00

Изменить размер текста: A A

С рабочим визитом в Сочи побывал член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Правозащитник встретился с мэром города Алексеем Копайгородским.

Глава курорта в ходе встречи назвал главные темы, с которыми ежедневно обращаются к властям жители Сочи. На первом месте - социальные вопросы. Затем правозащитник встретился с участниками общественных организаций. С председателем общественной палаты Сочи Надеждой Козловой Александр Брод поговорил о степени эффективности диалога с местными жителями. В Сочи этот процесс традиционно идет весьма активно.

-Это вопросы работы ЖКХ, здравоохранения, соцзащиты, естественно общественность и власти должны к этим вопросам внимательно относиться. Мы прекрасно помним слова Президента на последнем федеральном собрании "главная цель - улучшение качества жизни". Все это в полной мере касается Сочи и его жителей, - рассказал Александр Брод.

Так же член Совета по правам человека пообщался и с председателем городского избиркома Валентиной Ткачевой. По ее словам, в единый день голосования, 13 сентября, в Сочи откроется 243 участка. Тогда народ будет выбирать губернатора Кубани и членов местного горсобрания. Сейчас идет отбор дополнительных избирательных пунктов. В этом году их число увеличится на 22, так как и избирателей, живущих в Сочи, стало больше на 20 тысяч. Речь зашла также и о подготовке к проведению выборов в свете последних изменений в закконодательстве, в частности, работе с общественными наблюдателями и СМИ.

Кроме того, правозащитник побывал в центре национальных культур "Истоки", где получил приглашение на празднование Дня России, который по традиции в Сочи отметят всем многонациональным составом города. Уже в пятницу об итогах своей поездки Александр Брод расскажет на совещании "Независимого общественного мониторинга" в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU