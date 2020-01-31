В Черном море под Новороссийском обнаружили самолет времен войны

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:49:11+03:00

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Поисковыми работами занимаются члены Русского Географического общества. Ими был обнаружен в акватории Черного моря советский штурмовик времен Великой Отечественной войны, предположительно, Ил-2. О сохранности объекта пока говорить рано, так как находка слишком заилена, к тому же находится в перевернутом положении.

По данным издания «Кубанские новости», в настоящее время ведутся подготовительные работы по извлечению самолета со дна моря.

- Центр морских исследований новороссийского отделения РГО готовится к экспедиции, в ходе которой установят точное название самолета, также сотрудники проведут подводно-технические и исследовательские работы, - прокомментировал начальник Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка.

Он также отметил, что эта экспедиция будет приурочена к юбилейной дате – 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Водолазы опустятся на дно моря в ближайшие месяцы.

Помимо идентификации самолета специалисты установят хронологию исторических событий, а также поднимут останки экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU