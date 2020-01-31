2020-01-31T15:34:57+03:00
Общество

Жительница Сочи выращивала куст конопли вместо цветка

Запрещенное растение стояло на подоконнике
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
В настоящий момент куст изъят и направлен на экспертизу.В настоящий момент куст изъят и направлен на экспертизу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Сочи в доме на улице Сочинское шоссе 56-летняя женщина решила вырастить куст конопли. Она тщательно за ним ухаживала, поливала, берегла от яркого солнца. Что она хотела с ним сделать – неизвестно, возможно, просто хотела видеть на своем подоконнике необычное растение.

Однако это не понравилось гостившему у дамы мужчине, он тут же сообщил о растении в правоохранительные органы.

- Женщина объяснила, что куст действительно вырастила она, так как ей сказали, что именно этот вид конопли совершенно безобиден – растение является подвидом технической конопли и не содержит наркотических средств, - расскзал сайту "КП"-Кубань" источник в УВД Сочи.

В настоящий момент куст изъят и направлен на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани мать отравила семерых детей, перепутав средство от вшей с микстурой от кашля
В Геленджике из-за пожара в магазине эвакуировали 50 человек
Жительница Сочи выращивала куст конопли вместо цветка
В Черном море под Новороссийском обнаружили самолет времен войны
Сочи посетил член Совета по правам человека при президенте РФ
На Кубани полиция искала убийцу пенсионера, но экспертиза показала, что мужчина сам нанес себе смертельные травмы
Капитан ПБК «Локомотив-Кубань» Виталий Фридзон получил wild card на Матч всех звезд Единой лиги
Сматываем удочки: с 1 февраля запрещена рыбалка в трех лиманах Азовского моря
В Сочи местные жители продолжают получать посылки из Китая
В Краснодарском крае 1 февраля откроется запись детей в первые классы
В Новороссийске мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился
В Краснодаре водитель мопеда сбил девушку
На Кубани найден скелет пропавшего летом человека
В Кореновском районе откроют ферму по выращиванию раков
На Кубани четверо иностранных граждан порыбачили на 1,6 млн рублей
Кубанская предпринимательница заплатит 60 тысяч рублей за незаконное использование «Свинки Пеппы»
В Лазаревском районе Сочи сносят самострой