Жительница Сочи выращивала куст конопли вместо цветка

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:34:57+03:00

В настоящий момент куст изъят и направлен на экспертизу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Сочи в доме на улице Сочинское шоссе 56-летняя женщина решила вырастить куст конопли. Она тщательно за ним ухаживала, поливала, берегла от яркого солнца. Что она хотела с ним сделать – неизвестно, возможно, просто хотела видеть на своем подоконнике необычное растение.

Однако это не понравилось гостившему у дамы мужчине, он тут же сообщил о растении в правоохранительные органы.

- Женщина объяснила, что куст действительно вырастила она, так как ей сказали, что именно этот вид конопли совершенно безобиден – растение является подвидом технической конопли и не содержит наркотических средств, - расскзал сайту "КП"-Кубань" источник в УВД Сочи.

В настоящий момент куст изъят и направлен на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU