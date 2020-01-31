2020-01-31T15:46:33+03:00
Происшествия

В Геленджике из-за пожара в магазине эвакуировали 50 человек

Пострадавших и погибших нет
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Фото: Хороший Геленджик.Фото: Хороший Геленджик.
Изменить размер текста:

В одном из магазинов, расположенных на первом этаже в пятиэтажном здании на улице Херсонской произошло возгорание. Отряд пожарно-спасательного гарнизона прибыл на место происшествия в 14:31, спустя 7 минут после вызова. На месте было установлено, что горит помещение площадью 40 квадратных метров.

- В 15:11 пожарные полностью ликвидировали горение, на месте работали 2 единицы техники и 9 человек личного состава. Эвакуировали 50 человек, пострадавших нет, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе регионального МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Геленджик: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани мать отравила семерых детей, перепутав средство от вшей с микстурой от кашля
В Геленджике из-за пожара в магазине эвакуировали 50 человек
Жительница Сочи выращивала куст конопли вместо цветка
В Черном море под Новороссийском обнаружили самолет времен войны
Сочи посетил член Совета по правам человека при президенте РФ
На Кубани полиция искала убийцу пенсионера, но экспертиза показала, что мужчина сам нанес себе смертельные травмы
Капитан ПБК «Локомотив-Кубань» Виталий Фридзон получил wild card на Матч всех звезд Единой лиги
Сматываем удочки: с 1 февраля запрещена рыбалка в трех лиманах Азовского моря
В Сочи местные жители продолжают получать посылки из Китая
В Краснодарском крае 1 февраля откроется запись детей в первые классы
В Новороссийске мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился
В Краснодаре водитель мопеда сбил девушку
На Кубани найден скелет пропавшего летом человека
В Кореновском районе откроют ферму по выращиванию раков
На Кубани четверо иностранных граждан порыбачили на 1,6 млн рублей
Кубанская предпринимательница заплатит 60 тысяч рублей за незаконное использование «Свинки Пеппы»
В Лазаревском районе Сочи сносят самострой