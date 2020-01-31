В Геленджике из-за пожара в магазине эвакуировали 50 человек

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:46:33+03:00

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В одном из магазинов, расположенных на первом этаже в пятиэтажном здании на улице Херсонской произошло возгорание. Отряд пожарно-спасательного гарнизона прибыл на место происшествия в 14:31, спустя 7 минут после вызова. На месте было установлено, что горит помещение площадью 40 квадратных метров.

- В 15:11 пожарные полностью ликвидировали горение, на месте работали 2 единицы техники и 9 человек личного состава. Эвакуировали 50 человек, пострадавших нет, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе регионального МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU