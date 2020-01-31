На Кубани мать отравила семерых детей, перепутав средство от вшей с микстурой от кашля

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:10:09+03:00

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Инцидент произошел еще 5 января в одном из районов Кубани, но о происшествии стало известно только сейчас. В центральную районную больницу привезли на скорой сразу семерых детей от 2-х до 16 лет. Дело в том, что все они страдали от последствий вирусной инфекции - кашля. Их мать купила в аптеке микстуру - корень солодки. Однако в доме имелся и другой аптечный пузырек с чемеричной водой.

- Женщина перепутала и дала детям вместо микстуры от кашля противопаразитное средство на спиртовой основе, - пояснил источник "КП"- Кубань" в больнице.

Увидев, что произошла фатальная ошибка, мать семерых детей вызвала медиков. Всех детей срочно доставили в больницу. Двух- и четырехлетней девочкам потребовалось промывание желудка. Остальных после осмотра отправили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU