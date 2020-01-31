2020-01-31T17:03:23+03:00
Происшествия

За крупную взятку поместили под стражу начальника следственного отдела Крымского района

За 800 тысяч руководитель обещал закрыть уголовное дело в отношении обвиняемого мужчины
Виталий КАРНАУХ
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В настоящее время проводится комплекс следственных действий.В настоящее время проводится комплекс следственных действий.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Установлено, что начальнику следственного отдела были доступны данные о расследовании уголовного дела его подчиненным сотрудником в отношении местного жителя. Подозреваемый обвинялся в краже чужого имущества в особо крупном размере. В декабре 2019 года начальник следственного отдела встретился со злоумышленником и сообщил, что за 800 тысяч рублей может переквалифицировать его преступление в менее тяжкое с последующим закрытием уголовного дела.

Об этом предложении мужчина сообщил правоохранителям. В это время сотрудник, расследовавший уголовное дело, направил материалы дела своему руководителю, который до этого встречался с подозреваемым. Начальник отдела отказался рассматривать материалы и дал указание переквалифицировать преступление и впоследствии закрыть дело.

12 декабря 2019 года требования были выполнены. После этого руководитель следственного отдела обратился к другому сотруднику, который не знал о его планах, и попросил встретиться с обвиняемым и получить от него некие «документы». На следующий день следователь получил от мужчины 800 тысяч рублей, после этого действия начальника отдела были пресечены.

- Судом в отношении начальника следственного отдела МВД по Крымскому району избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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