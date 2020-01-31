В центре Краснодара гуси парализовали движение машин

31 Янв. 2020 2020-01-31T18:23:23+03:00

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Ранним утром 31 января стая предприимчивых гусей, организовавшись в длинную колонну, решили на некоторое время покинуть свой водоем и пуститься в небольшое путешествие по городу. При этом совсем не задумались о том, что подобным переходом на несколько минут парализуют автомобильное движение.

Но, кажется, водители не сильно-то и расстроились. Наоборот – принялись снимать происходящее на камеры своих мобильников, а позже выложили забавное видео в соцсети, пишет «Живая Кубань».

А пернатые, совершив небольшую прогулку, вновь вернулись в свою купель в «Городском саду». Хоть и произошла эта история давно, но почему бы не посмеяться в конце последнего в неделе рабочего дня?

Гуси в центре Краснодара.Видео: "Живая Кубань"

ИСТОЧНИК KP.RU