После капремонта в станице Новопокровской открылся районный ДК

1 Февр. 2020 2020-02-01T08:49:35+03:00

На его обновление было направлено 49,7 миллионов рублей

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В станице Новопокровской отремонтировали районный ДК. В порядок привели фасад и кровлю здания, заменили систему электроснабжения и отопления, провели весь комплекс внутренних работ в фойе, зрительном зале, кружковых комнатах, служебных и административных помещениях.

- По краевой программе «Развитие культуры» на обновление ДК было направлено 46,2 миллионов рублей, из местного бюджета – 3,5 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2020 году на Кубани обновят еще 127 муниципальных учреждений. На их ремонт и улучшение материально-технической базы выделят 376 миллионов рублей.

Напомним, в Краснодаре умерла заслуженный работник культуры Марина Шапиро. Губернатор Кубани выразил соболезнования семье Марины Михайловны.

ИСТОЧНИК KP.RU